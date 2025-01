.com - Commercio ambulante: Anva Confesercenti ringrazia Giani e Marras per aver dato voce alla categoria

Leggi su .com

mo il presidentee l'assessoreper la solerzia con cui sono usciti per dareall'importanza di questa". Lo afferma Maurizio Innocenti, presidente e nazionalee presidente regionaleToscana, commentando la richiesta della Regione Toscana di un quadro normativo chiaro e criteri omogenei in attesa di linee guida omogenee per la definizione dei nuovi bandi di assegnazione delle concessioni per ilin scadenza nel 2027L'articoloperproviene da Firenze Post.