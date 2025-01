Oasport.it - Combinata nordica: Gerboth al comando dopo il PCR a Seefeld, squalificata Ida Marie Hagen

Si è svolto in mattinata il Provisional Competition Round della tappa di Coppa del Mondo dial femminile in quel di. Alsul trampolino Toni-Seelos-Schanze HS109 troviamo la tedesca Maria.Eccellente, come più volte quest’anno, la prova della teutonica sul salto: 99 metri con i quali ha totalizzato 122,7 punti. Seconda posizione per la norvegese Ingrid Laate con 117,9 punti, poi l’austriaca Lisa Hirner, terza con 95,5 metri e un punteggio complessivo di 115,5.Da segnalare c’è la squalifica arrivata per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Idaa causa di irregolarità nella tuta.Non erano presenti al via atlete italiane, lo staff azzurro ha preferito testarle in Continental Cup.