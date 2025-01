Lanotiziagiornale.it - Circolare anti-Report, barricate in Cda e l’azienda prende tempo

Chi si aspettava un Cda Rai stile “Mezzogiorno di fuoco” tra consiglieri di maggioranza e di opposizione pronti a scannarsi per lavoluta e firmata dall’Amministratore delegato Giampaolo Rossi (che mira a creare strutture editoriali che vigilino sui singoli programmi) è rimasto deluso.Non perché i tre consiglieri di opposizione Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale non abbiano fatto fuoco e fiamme contro il provvedimento pensato per “normalizzare”, quanto perché quelli di maggioranza, Simona Agnes e Federica Frangi non hanno certo fatto leper difendere il provvedimento firmato da Rossi. .Troppi errori nelladi RossiDa quanto risulta a La Notizia a battersi per il documento che dovrebbe mettere la mordacchia a Sigfrido Ranucci & Co sarebbe stato solo il suo ideatore, l’ad ultra-meloniano Rossi.