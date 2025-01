Oasport.it - Ciclocross, Van der Poel e Van Aert si sfidano ai Mondiali di Liévin, ambizioni italiane nel Team Relay

Siamo a un passo dall’inizio deidi2025: a(Francia) ci sarà una parata di grandi protagonisti e la gara più attesa sarà quella élite maschile. Se infatti la presenza di Mathieu van derera già prevista, sembrava non dover prendere parte a questo appuntamento Wout van. Il belga invece ha annunciato che ci sarà, a costo anche di rinviare la sua attività su strada.Sarà quindi un altro duello tra questi due fuoriclasse straordinari: l’olandese arriva in grandissima forma a questo appuntamento, reduce da due vittorie per dispersione in Coppa del Mondo a Maasmachelen e Hooghereide. Vaninvece a Maasmachelen è arrivato a 1’14” di distacco da van dere non è riuscito ad approfittare dell’assenza del neerlandese a Benidorm, laddove ha vinto Thibau Nys.