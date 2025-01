Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. L’omaggio di Federica Sciarelli a Fiore De Rienzo

Leggi su Dilei.it

Il 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Chi?, il programma condotto da. Si torna a parlare di cronaca, di casi difficili su cui fare luce, ma per cui è necessario. In apertura, la conduttrice ha fatto un omaggio sentito aDe, scomparso il 28 gennaio.Dein apertura a Chi?L’ultimo saluto aDea Chi?, nella puntata andata in onda, con gli occhi lucidi e il sorriso gentile, ha voluto rivolgere un ricordo al grande giornalista che ha fatto la storia del programma, dove ha seguito diversi casi di cronaca, in particolare quello sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, diventando, con il tempo, un amico della famiglia.“Non possiamo non ricordare colui che è stato uno dei fondatori di questo programma, un pezzo della storia di Chi?, se n’è andato il nostro collega e amicoDe, ci stringiamo attorno alla famiglia, alla moglie Raffaella, una collega.