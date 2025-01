Udine20.it - Brunori Sas sabato 28 giugno 2025 a Villa Manin

A cinque anni di distanza dalla pubblicazione di Cip!, il suo ultimo album certificato Disco di Platino, ritorna sulle scene in grande stile Dario, in arteSas, uno dei più profondi e apprezzati artisti della scena cantautorale italiana.Per la prima volta nella sua ultra-quindicennale carriera sarà sul palco del Festival di Sanremo, in cui presenterà “L’albero delle noci”, il brano che dà il nome anche al suo nuovo atteso album di inediti in uscita venerdì 14 febbraio.si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre con gran cura il nuovo lavoro, per individuare temi urgenti della sua narrativa e per ritrovare il piacere della creazione: “L’albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato il cantautore al motivo originario del suo fare musica, ovvero sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie del valore universale.