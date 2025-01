Ilrestodelcarlino.it - Bosco di Ospizio, l’assemblea. Il vicesindaco: "Si va avanti". Urla e tensioni dalla platea

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di dissenso hanno caratterizzato l’aspro confronto che si è tenuto martedì sera al Catomes Tot. Un’assemblea partecipatissima, con la sala che non è riuscita a contenere le persone accorse per la serata organizzata dagli attivisti e dai cittadini che si stanno mobilitando per salvare ildi. Contestato anche le argomentazioni mese in campo dalLanfranco de Franco. All’evento erano presenti cittadini, esperti e rappresentanti delle istituzioni, tutti riuniti per discutere alternative alla cementificazione dele alla costruzione della Casa della Comunità. Ad aprire la serata è stato Davide Mattioli, perito agrario e arboricoltore, che ha sottolineato l’unicità del: "Ilha un valore ecologico molto alto e, volendo, anche economico, ma ci sono cose che non si possono quantificare.