Tg24.sky.it - Almasri, Meloni indagata: "Avanti senza esitazioni". Bongiorno nominata legale

Avviso di garanzia anche a Nordio, Piantedosi e Mantovano.è il comandante libico accusato di crimini contro l'umanità dalla Corte dell'Aja arrestato e poi rilasciato e riaccompagnato a Tripoli su un volo di Stato. "Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. Vadopaura", dice la premier. Il centrodestra fa quadrato: "Ripicca dei magistrati". Schlein: “Venga in Aula e dica la verità”. Renzi: "fa la vittima". Conte: "Il solito complottismo". Anm: "Atto dovuto, politica ha frainteso"