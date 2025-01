Lanazione.it - Al via il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia

(Arezzo), 30 gennaio 2025– La 486esima edizione deldi, in provincia di Arezzo, tra le più antiche e suggestive manifestazioni toscane è stato presentato in sala Affreschi a palazzo del Pegaso. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il sindaco diJacopo Franci, l’assessore alla Cultura Riccardo Reali, il presidente dell’AssociazionediAndrea Capannelli. Erano inoltre presenti figuranti in costumesco. Tutto pronto per ilpiù, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di(Ar), dove dal 9 febbraio al 9 marzo, per cinque domeniche, si svolgerà l’edizione delche vanta più storia.