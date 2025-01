Dayitalianews.com - Adrano, appartamenti allacciati abusivamente alla rete elettrica, 4 persone denunciate

A seguito della scoperta di diversi contatori manomessi nelle ultime settimane in alcuni edifici della città, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno effettuato un ulteriore e dettagliato controllo in un immobile situato nel centro della città.Anche in questa occasione, gli agenti hanno individuato delle anomalie nei contatori di alcuni, per cui è stato richiesto l’intervento degli esperti della compagnia di distribuzione dell’energia.I tecnici hanno confermato i sospetti degli agenti, che hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro residenti di, tutti con precedenti penali, accusati di furto aggravato di energia, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva.