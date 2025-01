Nerdpool.it - Yoshitaka Amano torna a Milano

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio il grande maestro giapponesedove, alla Fabbrica del Vapore, prosegue fino al 1° marzo la mostraCorpus Animae: la prima e più grande retrospettiva europea a lui dedicata, prodotta da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di. Ideata per celebrare i suoi 50 anni di carriera, l’exhibition è stata realizzata con la curatela di Fabio Viola e con un progetto di allestimento realizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con POLI.design. Da Tatsunoko a Final Fantasy, dai primi passi mossi negli anni ‘70 negli studi di animazione fino alle ultime opere e ai tre poster ispirati a Puccini realizzati per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. 137 opere originali per celebrare i 50 anni di carriera del visionario maestro di Shizuoka, consacrato nell’Olimpo degli artisti dell’intrattenimento, per raccontare la storia dell’animazione e dell’intrattenimento mondiale.