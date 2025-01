Ue vuole un "28° regime legale" per ridurre costi fallimento imprese

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 gen. (askanews) – Nell’ambito del suo piano per “una bussola europea sulla competitività” la Commissione intende proporre quello che ha chiamato “28º” al quale, su base volontaria, leinnovative potranno aderire e in questo modo crescere senza doversi barcamenare tra 27 diversi regimi legali dei paesi dell’Unione europea. Questo “28º” semplificherà le normative applicabili puntando a “dei fallimenti, incluso ogni aspetto rilevante delle normative sulle, sull’insolvenza, sul lavoro e sulla tassazione”, recita il documento diffuso oggi dalla commissione europea. “Vediamo oggi che le nostreinnovative se vogliono ingrandirsi si confrontano con 27 diversi requisiti regolamentari del mercato unico. Per questo – ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa – gli offriremo la possibilità del cosiddetto 28º, che è volontario, unsemplice e unico, un insieme di regole in tutta l’Unione”.