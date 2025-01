Serieanews.com - Tutti pazzi di Daniel Maldini: c’è la clausola ma una big lo vuole subito

è al centro del mercato:“facile” e l’interesse delle big italiane. Ecco perché il figlio d’arte sta attirando tutta questa attenzionedi: c’è lama una big lo(Foto: Ansa) – serieanews.comAvete presente quel momento in cui un calciatore passa dall’essere un’eterna promessa a diventare finalmente un giocatore decisivo? Ecco, sembra chesia proprio a quel punto della sua carriera.Del resto c’era da aspettarselo. Dopo mezza stagione passata a cercare il suo posto nel mondo, è bastato un cambio in panchina al Monza – con l’arrivo di Salvatore Bocchetti – per dare una scossa al giovane figlio d’arte.Bocchetti ha cambiato le carte in tavola, trasformandoin un’arma più incisiva. Prima faceva fatica a incidere, con un solo gol segnato sotto la gestione di Nesta.