Ilfattoquotidiano.it - Terra dei fuochi resta una guerra vera: il buonsenso sembra sparito dalle scelte gestionali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non fa certo bene alla causa ambientalista scoprire che per contrastare le lobby industriali che ci stanno portando al suicidio con la crisi climatica globale sono stati usati gli stessi metodi lobbistici e non certo la semplice per quanto faticosa dimostrazione delle proprie ragioni tramite una rigorosa analisi dei dati già esistenti con conclusioni di semplice buon senso. “Il buon senso è sintesi, faticosa sintesi di una molteplicità di informazioni: e la fatica della sintesi è quella che oggi si desidera fuggire!” scriveva Benedetto Croce.Da oltre dieci anni questo blog, grazie al preziosissimo spazio di libertà concesso da Il Fatto Quotidiano, semplicemente riportando i dati ufficiali ma letti con competenza e semplice buon senso, evidenzia gli eccezionali paradossi e le contraddizioni suicide della comunicazione istituzionale in Campania.