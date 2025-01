Ilnapolista.it - Szcz?sny: «Non mi aspettavo l’addio di Danilo alla Juventus, non mi aspettavo neanche il mio addio»

Wojciech Szcz?sny aveva appeso gli scarpini al chiodo dopo la. Ma il Barcellona lo ha convinto a riprenderli. Come lo racconta il polacco stesso in una intervistaGazzetta dello Sport.Leggi anche: Ronaldo a Szczesny: «Hai dovuto ritirarti per andare in un club importante». Povera Juve. (VIDEO) Szcz?sny: «Questaha grandi margini di miglioramento»Riavvolgiamo il nastro.«Il 21 settembre vado a Zurigo a intervistare Arsene Wenger per un documentario sulla mia carriera. Mi dice: “Sono sicuro che torni a giocare”. Io rido. Torno a Marbella e mio figlio mi chiede di vedere il Barça, che gioca col Villarreal. Ho guardato il mio destino. Ter Stegen si fa male, a fine partita dallo spogliatoio mi chiama Robert (Lewandowski, ndr). Ho sentito che era un’opportunità troppo entusiasmante per rifiutarla.