Ilrestodelcarlino.it - Sub di 46 anni muore nel sonno: lo trova il fratello

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 29 gennaio 2025 – Una morte improvvisa, a soli 46, che ha gettato nella disperazione i genitori, ile gli amici dell’associazione Sub Gian Neri, della quale ha fatto parte per quasi 15, fino al 2020. Are il corpo di Micol Barberini è stato il, domenica scorsa, preoccupato per il mancato arrivo a casa dei genitori, per il pranzo domenicale. “Mi hanno detto che Micol è morto per arresto cardiaco – racconta commosso Michele Stabellini, uno degli amici più intimi –. Micol abitava da solo, nella zona del porto. Ci siamo conosciuti alla Gian Neri. Facevamo immersioni assieme. Lui, di mestiere idraulico, aveva conseguito anche il brevetto di sommozzatore, faceva immersioni in profondità, abbiamo svolto attività di Protezione civile in diverse occasioni. Sia al porto di Rimini, su incarico della Capitaneria, sia in altre zone d’Italia, per eventi calamitosi.