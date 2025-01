Sinner si fa notare anche quando non c’è | le parole di Mattarella e Berrettini il dispiacere del Coni all’incontro in Quirinale – Il video

Leggi su Open.online

Alla fine Janniknon è andatoincon il presidente della Repubblica, che aveva invitato lui e gli altri campioni e campionesse del tennis italiano reduci da un 2024 meraviglioso. A casa sono arrivati, tra le altre cose, un bronzo e un oro alle Olimpiadi di Parigi e il doppio successo dei doppi maschile e femminile in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. I medici hanno sconsigliato al 23enne di muoversi, invitandolo all’assoluto riposo dopo le fatiche di Melbourne per colpa di qualche affaticamento. La sua assenza non è passata inosservata, ovviamente.non fa parte di una squadra vincente, èla punta di diamante di un movimento che negli ultimi anni ha ottenuto successi finora (quasi) sconosciuti al tennis italiano. Già l’anno scorso l’incontro inera stato posticipato, tra ferie programmate, allenamenti e impegni sul campo.