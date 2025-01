Pronosticipremium.com - Roma-Eintracht Francoforte, segui la conferenza di Ranieri e Hummels LIVE

Leggi su Pronosticipremium.com

Vigilia di Europa League per la, pronta a scendere in campo giovedì 30 gennaio alle 21:00, nel tanto caro Olimpico, nell’ultima giornata del maxi girone della competizione. Di fronte untosta da affrontare, visto il 2° posto in classifica dietro alla Lazio, ma già qualificato agli ottavi di finale, e dunque con molte meno motivazioni. Giallorossi in invece in 21ª posizione con 9 punti, bisognosi di un successo per blindare il play-off di febbraio.lastampa di Claudiosu SoloLa.it.3 minuti fa29 Gennaio 2025 13:12 13:12Cosa è successo con Hermoso?“Non rispondo sul mercato ma su Hermoso sì. È un ragazzo grintoso sennò non giochi coì tanto all’Atletico. Aveva un buono stato di forma ma vuole giocare e preferisce andare via.