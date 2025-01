Pronosticipremium.com - Roma, casting vice Dovbyk: Ghisolfi pesca dal Monaco

Archiviata la vittoria per 2-1 con l’Udinese in rimonta, per lanon c’è tempo di fermarsi. I giallorossi hanno ritrovato da subito la via del successo e vogliono proseguire sulla giusta strada, dimostrando che questo 2025 è l’inizio della rinascita. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione cruciale per il prestigio internazionale. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione al prossimo turno tramite playoff. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima gara con l’Eintracht Francoforte, in programma domani 30 gennaio alle 21:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, uno scontro da dentro o fuori contro un avversario di alto rango.Dietro le quinte, però, si stanno infiammando sempre di più gli ultimi giorni di calciomercato, con il direttore tecnico Florentchiamato a regalare a Claudio Ranieri i giusti rinforzi in ogni reparto.