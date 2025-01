Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Slovan Bratislava: goleada servita

è una partita dell’ottava giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Già la quota che i bookmaker hanno deciso di dare a questa partita ci dice prettamente una cosa: che partita, di fatto, non ce ne sarà. Oltre alle diverse qualità tecniche e fisiche che scenderanno in campo nella serata di mercoledì, c’è anche la questione classifica che, ovviamente, fa la differenza. Per lo, in poche parole, quella in Baviera non sarà una trasferta, ma una gita. Magari qualcuno potrebbe davvero fare il turista, visto che il risultato finale è scontato. E non ci possono essere dubbi di sorta su come andrà a finire.(Lapresse) – Ilveggente.