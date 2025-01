Lanotiziagiornale.it - Pandorogate, Ferragni andrà a processo a Milano con l’accusa di truffa

La Procura diha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Chiara, accusata diin relazione alle operazioni commerciali legate al Pandoro Balocco ‘Pink Christmas Limited Edition Chiara’ e alle ‘Uova di Pasqua Chiara– Sosteniamo i Bambini delle Fate’. Il caso, già noto come, riguarda presunte pratiche ingannevoli legate alla vendita di prodotti a scopo benefico.condiSecondo la magistratura milanese,avrebbe agito in concorso con altri soggetti nella promozione di questi prodotti tra il 2021 e il 2022, inducendo i consumatori a credere che l’acquisto fosse finalizzato a una raccolta fondi benefica. La vicenda ha già portato in passato all’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), che aveva sanzionato l’imprenditrice per pratiche commerciali scorrette.