Ilrestodelcarlino.it - Neve e temperature in picchiata in Emilia Romagna, da quando: le previsioni meteo

Bologna, 29 gennaio 2025 –ine ritorno dellaa quote più basse dopo il caldo anomalo di questi giorni (seppur mescolato a vento forte e grandine). Ilpazzo conrecord molto elevate a gennaio dovrebbe avere i giorni contati. E’ una possibilità che si potrebbe verificare a partire dalla seconda metà della prossima settimana, con l’avvicinarsi del weekend. Si tratta di tendenze e potrebbero cambiare ancora gli scenari, però il netto peggioramento delle condizioniper il secondo fine settimana di febbraio (7-8-9) è una ipotesi ad oggi concreta. Ce lo spiega nel dettaglio l’espertorologo Ampro Roberto Nanni, che traccia un quadro (seppur provvisorio) delle variazioni del tempo per i prossimi dieci giorni circa.in brusco calo e"All’inizio della prossima settimana ci sarà un rinforzo dell’anticiclone, ma il tempo asciutto e stabile potrebbe non mantenersi a lungo – chiarisce Nanni –.