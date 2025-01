Calciomercato.it - Milan, problemi irrisolti anche con Conceicao: “Sempre gli stessi giocatori”

L’arrivo di Sergiosulla panchina delnon sembra aver risolto igià evidenziati sotto la guida di FonsecaDomani ilchiuderà la prima fase della Champions League con la partita in programma alle ore 21 a Zagabria, contro la Dinamo allenata dal campione del Mondo Fabio Cannavaro.Sergio(LaPresse) – Calciomercato.itDopo i tre punti conquistati di misura contro il Girona di Michel, decisiva la rete di Rafael Leao, i rossoneri hanno la grandissima possibilità di qualificarsi nelle prime otto squadre, con conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Dopo le prime due sconfitte, la squadra meneghina ha conquistato cinque vittorie consecutive, quattro sotto la guida dell’ex allenatore Paulo Fonseca a cui va dato gran parte del merito per il cammino in Champions e per la posizione acquisita in graduatoria.