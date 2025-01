Ilgiorno.it - Milan: la targa della rotatoria Herbert Kilpin imbrattata da oltre un anno

o, 29 gennaio 2025 – Un segno d’incuria, volendo darne una lettura minima. Una manifestazione di sciatteria nei confrontistoria del club, a guardarla con gli occhi dei tifosi. Ladedicata a, il fondatore del, èdaun. Qualcuno, utilizzando vernice spray di colore blu, ha cancellato le diciture sotto il nome Fondatore A.C.e le date di nascita (1870, pochi giorni fa, il 24 gennaio, cadeva l’anniversariosua venuta al mondo) e di morte (1916). Lasi trova in via Gattamelata, a pochi passi dalla sede del club rossonero, in via Aldo Rossi. Si dirà – anche legittimamente – che la cura delle insegne di vie e altri spazi pubblici spetta all’Amministrazione comunale. Giusto. Fa però specie che ilnon si attivi per chiedere la sostituzionecon una nuova o, almeno, la pulizia del marmo, così che le informazioni attualmente poco visibili possano tornare a essere chiaramente intelligibili.