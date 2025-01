Lettera43.it - Maturità 2025, ufficializzate le materie della seconda prova

Sono statelescritta per la. Per il liceo classico sarà il latino, mentre per lo scientifico toccherà alla matematica. Al linguistico lariguarderà la prima lingua e cultura straniera, mentre per l’indirizzo turismo degli istituti tecnici sarà protagonista la lingua inglese. Gli studenti dell’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio affronteranno invece unasu geopedologia, economia ed estimo. Sarà scienze umane la materia designata per il liceo delle scienze umane, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico, teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, tecnichedanza per il liceo coreutico. L’esame si articolerà in una primascritta di italiano comune a tutti gli indirizzi, in programma mercoledì 18 giugno, seguita dallaspecifica per ogni percorso di studi.