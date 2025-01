Thesocialpost.it - Marsiglia, 81enne morde autista Flixbus: non voleva far salire il suo cane

Alla stazione degli autobus di Saint-Charles, a, una donna di 81 anni ha reagito in modo sorprendente al rifiuto di undidi fara bordo il suo.Leggi anche: Reggio Calabria, bambino di 2 anni muore per encefalite viraleLa discussione è scoppiata quando il conducente, un italiano di 58 anni, ha ricordato alla passeggera il regolamento della compagnia. Secondo le norme, sugli autobus non sono ammessi animali, a eccezione dei cani guida.Reazione inaspettata: scatta il morsoLa donna, che si chiama Françoise, avrebbe dovuto partire per festeggiare il suo 81esimo compleanno. Non potendo lasciare il suo cagnolino a, ha insistito per farlo viaggiare con lei.L’è rimasto fermo sulla sua posizione, spiegando che non poteva fare eccezioni.