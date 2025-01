Linkiesta.it - L’illusione della solidarietà contro l’antisemitismo in Italia

Ma se è vero che gli ebrei, oggi, rischiano insulti – o peggio – se girano con la kippah, perché non ci sono non-ebrei che la indossano a dar segno di unaun po’ più concreta rispetto alla solita, quella denominativa del no al? Se è vero che gli ebrei, oggi, rischiano nel raggrupparsi davanti a una sinagoga, o a una scuola ebraica (questo raccomandano le Comunità: state attenti, non fatevi riconoscere, non state in gruppo e a lungo in quei luoghi), perché non ci sono non-ebrei che prendono il loro posto, esponendosi al rischio che corrono gli ebrei?Mi pare che le spiegazioni possano essere soltanto due. La prima: non è vero che gli ebrei corrono quei rischi. Non è vero che, ottanta anni dopo, e nel Paese che ha scritto le leggi razziali, essere ebrei può rappresentare un piccolo o grande pericolo (sempre che sia un piccolo pericolo essere molestati in quanto ebrei).