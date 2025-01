Ilfattoquotidiano.it - L’Europa è un laboratorio per la postdemocrazia Usa: l’unica opportunità è non riconoscervisi

di Eleonora Padovani e Luca BattistoliLa democrazia come forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo che la esercita direttamente o per mezzo delle persone e degli organi che elegge a rappresentarlo è in crisi, così come lo sono gli Stati retti a democrazia. Siamo pronti a considerarla una breve parentesi storica? L’attualità sembra essere già in una? Cosa si affaccerà all’orizzonte?Conosciamo la democrazia con il fine di perseguire il benessere comune della società e il mantenimento della pace, della co-abitazione, dell’integrazione. Ha fallito la sua missione? No. Essa ci chiede responsabilità. Non è un’entità astratta, separata da noi che fallisce o non fallisce. Va esercitata, non è esente dalla nostra partecipazione per migliorarla, possibilmente. Non sta su da sola.