Bergamonews.it - L’Atalanta non molla mai: recupera due volte il Barcellona, il 2-2 vale i playoff

(Spagna). Kharkiv,ncia, Amsterdam, Liverpool, Dublino. E ora anche. Non è una vittoria, ma perè come se lo fosse: e non è per un complesso di inferiorità contro i top club, ma perché oltre al risultato finale, 2-2, conta anche come si scende in campo. Sì,al Montjuic lotta con le proprie armi, con l’orgoglio, con la voglia di compiere un’impresa, di non mostrarsi inferiore a nessuno. Ed è così.Sotto due, dueal gol del pareggio. Dopo aver perso il miglior giocatore, o quantomeno quello che in Europa è più decisivo di tutti gli altri, due giorni prima della partita. Manon è Lookman, non è il singolo: è il gruppo, è l’idea di gioco, è la determinazione bergamasca di nonre mai. Tutto quello che si è visto all’Estadi Olimpic.