Ilfattoquotidiano.it - L’asteroide Bennu e i mattoni della vita, la scoperta di amminoacidi e basi di Dna e Rna nei campioni di roccia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lasulla Terra portata da un asteroide? Sì, possibile. Quelli che gli scienziati chiamano icomedi Dna e Rna sono stati scoperti neidi rocce e polveri prelevati dalnel 2018 e portati sulla Terra dalla missione Osiris-RexNasa. Che ci fosse materia organica sugli asteroidi si sospettava da tempo e tracce erano state viste anche nei meteoriti trovati sulla Terra, ma questo risultato è la conferma definitiva che gli asteroidi contengono gli elementi alla basee che potrebbero averli portati sulla Terra. Laè pubblicata in due articoli su Nature e Nature Astronomy.La sonda – La sonda era partita nel 2016 per un missione straordinaria: avvicinare un asteroide, prelevarne un campione e riportarlo sulla Terra per studiarlo.