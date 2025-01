Gqitalia.it - L'Anno del Serpente ha ispirato la creazione di orologi che sono molto più di un portafortuna

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Festeggiare l'delcon un segnatempo in edizione limitata è un grande affare. E se pensavi che questo tipo di uscite fossero un'esclusiva del mercato asiatico, ripensaci. Grazie alle tirature limitate, ai quadranti rari e alla follia dei mercanti d'arte, è l'occasione giusta per gli appassionati didi iniziare la propria collezione o di arricchire quella già hcon nuovi pezzi pregiati.Lo zodiaco cinese ha un ciclo di dodici anni: ogni nuovoè rappresentato da un animale che cambia e viene di volta in volta associato a cinque elementi diversi. Il 2025 è l'deldi legno, che tra le altre cose simboleggia il concetto di crescita.