Jannik Sinner sconvolge tutte le piattaforme: il potere del numero 1

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Australian Open) Il genio del tennis ma anche il re del palinsesto.pigliatutto. Nella mattinata di domenica la finale degli Australian Open in chiaro sul Nove è stata vista mediamente da quasi 2,4 milioni di spettatori col 22.5% di share; su Eurosport 1 invece 1.142.000 teste col 10.8%: un totale record da 3,5 milioni di spettatori e oltre 33% di share. Picco di quasi 5 milioni sintonizzati alle 12:28 sul match point per l'altoatesino. Ma è solo l'ultimo degli exploit del1 del mondo: già l'anno scorso il primo trionfo australiano contro Medvedev su Eurosport fu visto da quasi 2 milioni di persone col 18% di share; la finale del Masters 1000 di Miami contro Dimitrov a fine marzo su Sky Sport totalizzò 1,5 milioni di teste; la finale degli US Open vinta contro Fritz ha superato i 3 milioni tra Sky Sport e Supertennis; la finale di Coppa Davis tra Rai 2 e Sky ha sommato oltre 6 milioni di teste.