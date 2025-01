Tuttivip.it - “Intervento di uno specialista per lei”. Grande Fratello, brutta scoperta su Helena: situazione complicata (Video)

Dopo giorni di momenti di intesa e complicità crescente, Zeudi Di Palma e Javier Martinez si sono finalmente scambiati un bacio. Un gesto arrivato al termine di una lunga conversazione notturna, trascorsa quasi faccia a faccia. Tuttavia, il contesto rende il tutto più ambiguo. Solo poche ore prima, l’ex Miss Italia si sfogava per le difficoltà del rapporto conPrestes, mentre il pallavolista argentino sembrava avere ben altre priorità, ribadendo alla modella brasiliana che tra lui e Zeudi non ci sarebbe stato nulla di più di un’amicizia.Nonostante queste dichiarazioni, laha preso una piega inaspettata. Tra sguardi intensi e baci leggeri sul viso, Javier ha stretto a sé Zeudi, mentre lei, dopo qualche istante, ha cercato di allontanarsi. Il suo atteggiamento esitante non sembra aver turbato troppo il pallavolista, che l’ha osservata andare via con un sorriso.