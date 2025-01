Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto

SANDI– Tragicosull’autostrada A4 poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 29 gennaio, all’altezza del chilometro 434+700, nel tratto tra Sandiin direzione Venezia. Il bilancio è di una vittima e un ferito.Leggi anche:A22 all’altezza di Bolzano Sud: morta una donna di 45 anniLa dinamicaStando a una prima ricostruzione, una fila di mezzi pesanti si era formata lungo la corsia di marcia. Per motivi ancora da accertare, un’automobile ha percorso alcune centinaia di metri lungo la corsia occupata dai camion e ha finito per schiantarsi contro l’ultimo autoarticolato della fila. L’impatto ha causato uno scontro laterale con un’altra vettura, che stava sorpassando i mezzi pesanti per evitare la coda.A seguito dello schianto, una persona a bordo dell’auto che ha provocato l’è deceduta, mentre un’altra è rimasta ferita.