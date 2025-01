Nerdpool.it - Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere – Lo showrunner spiega perché (e quando) è stato rimosso dalla timeline sacra

Leggi su Nerdpool.it

Your Friendly Neighborhood-Man è l’ultima serie animata ad arrivare su Disney+. Recentemente, come è logico pensare, si è parlato molto della sua collocazione nel più ampio Marvel Cinematic Universe. Il progetto originale della serie prevedeva che si svolgesse prima degli eventi di Captain America: Civil War, in cui Peter Parker /-Man aveva fatto il suo grande debutto. Inizialmente intitolata-Man: Freshman Year (con la seconda stagione intitolata-Man: Sophomore Year), la serie avrebbe dovuto esplorare i primi giorni di Peter come-Man fino al suo reclutamento nei Vendicatori da parte di Tony Stark. Sebbene la serie continuerà a raccontare la formazione di Peter come supereroe, non sarà più ambientata nella “linea temporale”, ma si svolgerà in un universo proprio.