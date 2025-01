Lapresse.it - Il Ponte sullo Stretto di Messina si può fare senza rischi, Webuild è pronta

“Ildisi puòe nel rispetto della legalità”. Parola diche èa realizzarlo, come spiega il suo amministratore delegato Pietro Salini, ospite oggi di ReStart su Rai 3.“La scelta di realizzare o no ildiè politica e non tecnica – osserva Salini – quello che possiamo affermare è che come Gruppo con la filiera abbiamo tutte le competenze tecniche e le tecnologie per realizzarlo bene,, e nel massimo rispetto della legalità, come dimostriamo ogni giorno in Italia e nel mondo progettando, realizzando e consegnando opere complesse”. “Questo progetto si inserisce in un Piano di investimenti infrastrutturali molto più ampio portato avanti dal governo Meloni e dal ministro Salvini – continua Salini – realizzare quest’opera significa dare ai 5 milioni di cittadini siciliani l’opportunità di essere connessi al Paese come tutti gli altri, con gli stessi diritti.