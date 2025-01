Iodonna.it - Il pomeriggio couture di Dua Lipa a Parigi, rilancia l'accessorio per capelli più chic e romantico di sempre

Le sfilate Hautedi gennaio, e il contorno di ospiti in front row, sonouna manna di ispirazioni in vista di San Valentino. Apre le danze la sensuale popstar 30enne Dua, in look insolitamente bon ton con chioma piastrata e impreziosita da un sontuoso fiocco rigido oversize. Dua, le trasparenze sensuali stregano la Milano Fashion Week X Duain look elegante aFinita la kermesse maschile, che ha attirato star come Carla Bruni e Pamela Anderson,si accende con i défilé delle collezioni HautePrimavera-Estate 2025.