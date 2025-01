Amica.it - Il look di Kendall Jenner in passerella per Schiaparelli

Alla settimana dell’Alta Moda P/E 2025 di Parigi,sale inpercon un abito ipnotico: uno dei migliorivisti in sfilata.La top model indossa un vestito scultoreo a fascia: silhouette a clessidra, è composto da una base neutra, rigida e imbottita sui fianchi su cui è applicato un tessuto broccato. Drappeggiato sul decolletè e sulla gonna con una voluminosa torsione.Al termine della sfilata,è stata avvistata per le strade di Parigi con unadatto per l’ufficio. La modella ha scelto blazer over in pelle di The Row, T-shirt chiara e pantaloni sartoriali dritti. La mise è stata completata da borsa Birkin in suede di Hermès, stivali con tacco kitten di The Row e occhiali da sole.ha fatto il suo trionfale ingresso alla Paris Fashion Week.