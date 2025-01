Cinemaserietv.it - High Potential, la recensione: un caso al giorno toglie il medico di torno

La serie:, 2025. Creata da: Drew Goddard. Cast: Javicia Leslie, Kaitlin Olson, Deniz Akdeniz, Amirah J, Matthew Lamb, Judy Reyes, Daniel Sunjata, Garret Dillahunt. Genere: Crime, drammatico. Durata: Circa 40 minuti/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+.Trama: Quando Morgan Gillory viene assunta dalla LAPD come addetta alle pulizie, nessuno si aspetta che il suo contributo vada oltre il mantenere in ordine pavimenti e scrivanie. Eppure, grazie a un’intelligenza straordinaria e un occhio per i dettagli fuori dal comune, la donna riesce a risolvere unsemplicemente osservando gli errori nelle indagini. Il suo talento attira l’attenzione della polizia, che le offre un ruolo come consulente, nonostante la sua totale mancanza di esperienza sul campo.A chi è consigliato? Agli appassionati di storie di detective e indagini sui generis, che puntino più sull’energia e il carisma dei personaggi che sulla componente di suspense.