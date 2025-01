Lettera43.it - Giornata mondiale del tennis, perché si celebra il 3 marzo

Leggi su Lettera43.it

Si chiama WorldDay ed è ladel, un appuntamento che compie il suo dodicesimo anniversario e che è molto attesa da tutti gli appassionati di questo sport. Quest’anno si festeggerà il 32025, visto che sidal 2013 ogni primo lunedì del mese di. Si tratta di un’occasione per avvicinarsi al mondo delle racchette. E capita proprio nei giorni di apertura di un importante torneo internazionale: il Master 1000 di Indian Wells. L’inaugurazione è prevista per il 2, la finale il 16. L’anno scorso a vincere sono stati Carlos Alcaraz nel maschile, Iga Swiatek nel femminile e Koolhof-Mektic nel doppio.Cos’è e quand’è nata ladelJannik Sinner (Getty Images).Ladelè nata il 42013, nel giorno in cui la Federazione internazionalesu prato ha compiuto il suo centesimo compleanno.