Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni indagata? Non "atto dovuto", ma "atto voluto"

A che punto siamo arrivati? Risposta: siamo arrivati al punto che quando pensi di aver toccato il fondo, quello è il momento in cui cominci a scavare. Mezzo governo è sotto indagine per aver flegittime scelte politiche, nell'interesse della Nazione, nel pieno delle sue prerogative, in un contesto internazionale rovente, dove al primo posto c'è la sicurezza degli italiani.ieri con una mossa spiazzante ha esposto il problema del “governo dei giudici”, male non solo italiano. Non a caso questa storia comincia con l'arresto del libico Almasri, ordinato da una Corte penale internazionale squalificata, con untanto scorretto nella procedura da indurre la Corte d'appello a scarcerare Almasri. Il governo ha deciso di rispedire il figuro a casa sua in Libia per ragioni di sicurezza, è una valutazione che spetta al Viminale non alla magistratura, tantomeno ai giudici dell'Aja che vergognosamente hanno usato la parola “genocidio” nei confronti di Israele e degli ebrei, il popolo che il vero genocidio lo ha subito.