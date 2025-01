Ilgiorno.it - Fiaccolata per Jennifer, morta in auto a 13 anni. Mamma e amici sfilano nel rione: vogliamo giustizia

Lecco – Un centinaio di persone hanno attraversato ildi Germanedo, a Lecco, per chiedereperAlcani, la tredicennedopo sei giorni di agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto ad Abbadia Lariana, dopo essere uscita di casa all’insaputa della madre per vedersi con duepiù grandi di lei. E proprio la, Graziella Danca, ha aperto il corteo che da piazza Cermenati si è diretto verso piazza V Alpini, lungo quelle vie dove la città diventa un paese e un po’ tutti si conoscono. È qui cheè andata a scuola ed è cresciuta e da dove forse sognava di andarsene, come capita a quasi tutti gli adolescenti che hanno troppa fretta di diventare grandi. Aveva tanti sogni, come hanno ricordato i suoiabbracciando e portando la loro solidarietà aGraziella che non sa darsi pace da quando, la mattina dello scorso 10 gennaio, l’hanno chiamata per dirle che la sua bambina di appena 13era in fin di vita nel reparto di Terapia intensiva del Manzoni di Lecco.