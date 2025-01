Biccy.it - Esplode la lite tra Helena e Lorenzo: “Vergognati, mi hai aggredito”

La casa del Grande Fratello sembra essere tornata la polveriera che era prima del bollitore gate, la tensione si taglia con il coltello e basta la minima sciocchezza per innescare discussioni anche piuttosto accese. Ieri seraPrestes si stava riposando a letto, quandoSpolverato è andato in bagno sbattendo la porta. La modella brasiliana è corsa verso il bagno, ha aperto la porta e ha gridato: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro“. Da quel momento è scoppiata latra i due gieffini.Scoppia latraPrestes eSpolverato.è uscita dal bagno inviperita, si è diretta verso la cucina e si è lamentata del comportamento di: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare.