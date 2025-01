Ilveggente.it - Dopo Anna arriva Ana: chi è la modella che sta con Sinner

, tutto quello che sappiamo sull’attrice epazza di Jannik.È molto probabile che gli spettatori più attenti e con una memoria di ferro si ricordino di lei. Potrebbero averla notata già lo scorso anno, tra un’emozione e l’altra, mentre Jannikalzava al cielo la sua prima coppa da campione vera, quella dello Slam che vinse nel gennaio del 2024. Eravamo presi dall’entusiasmo, certo, ma a non accorgersi di cotanta bellezza ce ne vuole.Ana: chi è lache sta con(AnsaFoto) – Ilveggente.itComunque, nel caso in cui facciate parte di quella risicatissima parte di persone che l’ha rimossa, o che, peggio ancora, non si è neppure reso conto della sua presenza, siamo pronti a rinfrescarvi la memoria. Ricordate quella ragazza, bellissima, che un anno fa di questi tempi solcava il cemento della Rod Laver Arena di Melbourne e apriva l’iconico bauletto di Louis Vuitton contenente la coppa sfavillante poi spettata al tennista altoatesino?Se la risposta è no, sappiate che il nome di quella ragazza, affascinante e super glamour, con due occhi grandi così, è Ana de Armas.