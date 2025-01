Juventusnews24.com - Di Maria sostituito nel secondo tempo di Juve-Benfica: lo Stadium reagisce così all’uscita dell’ex bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Dinella ripresa: lo. Fischi per l’argentinoAngel Diabbandona la partita nella ripresa di, il match dell’Allianzvalido per l’ottava ed ultima giornata di Champions League. L’argentino è statoal minuto 71 ed ha lasciato il campo tra i fischi.Sonori fischi da parte delloper l’ex, che ha trascorso solo una stagione a Torino nell’anno del Mondiale in Qatar vinto con la sua Argentina.Leggi suntusnews24.com