Ilgiorno.it - Decreto Salva Milano, trovata la via d’uscita per l’approvazione in Senato. E il sindaco Sala: non è un liberi tutti

– Sul caso urbanistica alla fine arriva l’assist di Gaetano Manfredi, presidente Anci edi Napoli di area progressista, al collega meneghino Giuseppe: ilpotrebbe essere considerato una norma solo transitoria in attesa deldi una legge quadro nazionale sull’urbanistica. Il numero uno dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, ieri pomeriggio in commissione Ambiente del, parla subito dopoe propone una “exit strategy“ per lo stallo urbanistico provocato dalle inchieste delle magistratura su una serie di ristrutturazioni edilizie diventate nuove costruzioni. Una viache, a quanto si apprende dae da Napoli, è stata concordata dai due primi cittadini per provare ad ammorbidire iri del Pd, ma anche del centrodestra, e far passare ilsenza modifiche e dunque senza necessità di farlo tornare alla Camera, dove è già stato approvato.