Coppa Msp Italia di Padel bene le squadre pisane

Pisa, 29 gennaio 2025 - E’ oramai definitivamente entrata nel vivo la “X°dei Club Msp” diin Toscana, manifestazione realizzata grazie alla sinergia tra l’Asdmaniac e MSP Toscana iniziata lo scorso anno e che ha raccolto un notevole successo di iscrizioni. Nel Gruppo Bianco, in attesa di disputare Montelupo-MC Automaniac, c’è stato il pareggio nel derby aglianese fra OasiTeam e Team Oasi per 2-2. Marini/Tinti sono risultati vincenti per 7-5/6-0 su Mordini/Tofani così come Annecchini/Lopes hanno superato Fiaschi/Bigagli 6-4/7-6 dando così i due punti al Team Oasi. Per l’altra compagine, invece, vittoria al femminile Palloni/Varricchio su Ubertini/Gori 6-1/6-0 e nel misto con Bonari/Ferrari che hanno battuto 6-3/7-6 Tecchi/Ferrini.Classifica Gruppo Bianco: OasiTeam 5 punti, MontelupoArena 3 (1 gara in meno), Team Oasi 3, MC Automaniac 1 (1 gara in meno).