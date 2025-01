Ilnapolista.it - Chi è Noa Lang: esterno creativo, paragonato a Neymar, ha il grande merito di aver litigato con Ten Hag

Prima di Napoli-Juventus, Manna lo aveva detto: «Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri». De Telegraaf, quotidiano olandese, oggi svela uno degli altri a cui il Napoli è interessato. Si tratta di Noaun trequartista olandese di 25 anni che agisce anche da. Sa usare bene entrambi i piedi, cosa che rendeun giocatore imprevedibile in campo. Conta 12 presenze e due gol in Nazionale olandese con cui ha giocato ai recenti Europei.Chi è NoaNoapreferisce giocare dietro la punta, ma dalla sinistra può entrare dentro il campo per calciare. Adesso milita nel Psv e il Napoli potrebbe “strapparlo” per la modica cifra di 25 milioni di euro o poco più.