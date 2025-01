Metropolitanmagazine.it - Chanel per i suoi 110 anni di haute couture festeggia con il suo Spring 2025 Couture Show

Martedì, al Grand Palais di Parigi,ha reso omaggio alla sua eredità e alla sua capacità di innovare con una spettacolare sfilata di. Gli ospiti sono stati accolti da due maestose rampe bianche che si intrecciavano sotto il suggestivo soffitto in vetro e acciaio, un preludio all’eleganza e alla raffinatezza che avrebbero caratterizzato l’evento.celebra 110di alta moda con una sfilata un po’ innovazione, un po’ tradizioneLa passerella, progettata dal designer d’interni Willo Perron, aveva una forma evocativa: un incrocio tra il logo con la doppia C die il simbolo dell’infinito. Un design che, secondo Bruno Pavlovsky, presidente della moda di, rappresenta la continua evoluzione del brand, proprio mentre si prepara ad accogliere Matthieu Blazy come nuovo direttore creativo ad aprile.