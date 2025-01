Ilnapolista.it - Cassano: «Conte ha migliorato tutti i calciatori del Napoli, Anguissa sta facendo meglio che con Spalletti»

L'intervento di Antonio Cassano a Viva el Futbol sul Napoli di Antonio Conte dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus al Maradona.

Leggi anche: Di Lorenzo: «Stiamo costruendo qualcosa di eccezionale dopo un anno complicato»

Cassano: «Quando Conte parla è credibile, entra nella testa dei giocatori»

Le parole di Cassano:

«Sto vedendo un calcio aggressivo con idee, buon possesso palla, europeo. Lui gioca con cinque attaccanti, le due mezze Ali, i due esterni e Lukaku. Sabato ho visto che per ben 3 minuti ininterrottamente il secondo mediano con Lobotka era Di Lorenzo. Quest'anno mi sta piacendo anche come sta parlando, sta facendo un miracolo clamoroso. Kvara è andato via, il suo giocatore che dalla trequarti in poi era più forte di tutti. Non è problema, lui continua a dire se arriva arriva uno forte, io per loro e loro per me si buttano nel fuoco, è un allenatore che sta facendo un lavoro stratosferico.